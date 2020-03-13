Болельщикам, купившим билеты на «Гран-при Австралии», вернут деньги

Промоутер этапа «Формулы-1» в Мельбурне Эндрю Уэстакотт рассказал о том, что болельщикам, которые приобрели билеты на «Гран-при Австралии», будут возвращены деньги.

— Мы намерены работать над тем, чтобы возместить зрителям затраты на приобретенные билеты, — приводит Motorsport.com слова Уэстакотта. — Мне очень жаль, что люди не увидят «Гран-при». Обидно будет не только болельщикам, над организацией мероприятия работали 180 наших сотрудников. Кроме того, у нас есть 600 поставщиков, у которых общее количество сотрудников насчитывает 12 тысяч человек. У отмены «Гран-при» есть множество последствий, в том числе и юридических, и финансовых. Мы вместе с руководством чемпионата в ближайшие дни и недели будем работать над их правильным решением.

«Гран-при Австралии» должен был пройти с 13 по 15 марта и открыть сезон-2020, но был отменен из-за угрозы коронавируса.