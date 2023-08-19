«Макларен» подал в суд на Палоу

Компания «Макларен» подала в суд на испанского гонщика Алекса Палоу и коночную команду «Индикара» Chip Ganassi Racing, сообщает Indianapolis Star.

Ранее сообщалось, что испанский гонщик отказался выступать в следующем сезоне американского чемпионата за английский коллектив, несмотря на контракт и то, что McLaren оплатила его тесты в Формуле 1 и подготовку к переходу в свой коллектив. Чемпион серии 2021 года решил продлить контракт с Chip Ganassi Racing.

По информации источника, «Макларен» не планирует добиться от Палоу соблюдения контракта, а собирается получить финансовую компенсацию от пилота и команды. Отмечается, что речь идет о восьмизначной сумме.

За три этапа до конца сезона IndyCar Палоу лидирует в чемпионате с отрывом 101 очко.