Симона Байлз: «Некоторые при победах становятся надменными, Серена Уильямс остается верной себе»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказала о своем отношении к Серене Уильямс. Сегодня теннисистка была названа лучшей американской спортсменкой десятилетия по версии Associated Press, Байлз заняла второе место.

— В детстве она была моим кумиром. Она осталась скромной, осталась верной себе и своему характеру, — цитирует AP Байлз. — Это здорово для спортсмена. Некоторые, как только начинают побеждать, становятся надменными. Она верна себе, при победах и поражениях.