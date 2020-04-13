Шестикратный олимпийский чемпион Щербо не понимает, почему в Белоруссии не вводят карантин

Белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо заявил, что не понимает, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить карантин из-за пандемии коронавируса.

— Честно скажу, то, что страна не закрывает границы, не вводит карантин — это немного неправильно, — цитирует Щербо Tribuna.com. — Не понимаю, что делает Лукашенко. Наверное, когда люди начнут умирать семьями, президент задумается и введет карантин, как в обычных странах. Это самое действенное решение.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.