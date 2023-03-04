Семухина восстанавливается после тяжелой травмы и пропустит чемпионат России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что серебряный призер чемпионата России 2022 года по спортивной гимнастике Арина Семухина пропустит первенство страны в Казани, так как еще не до конца восстановилась после операции.

«Семухина восстанавливается и выступать пока не будет. Все-таки у нее было серьезно травмировано колено. Она была с нами на последнем сборе, но мы решили не спешить с ее возвращением на соревнования», — приводит слова Родионенко ТАСС.

17-летняя Семухина входит в основной состав сборной России, в апреле 2022 года на чемпионате страны в Казани она выиграла серебряную медаль в упражнении на брусьях.

Чемпионат России пройдет в Казани с 8 по 12 марта.