Российские гимнастки заняли второе место в командном многоборье на чемпионате мира

Женская сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном многоборье на чемпионате мира.

По сумме баллов на четырех снарядах россиянки показали результат 166,529 балла. Победу одержали американки (172,330), третьими стали итальянки (164,796).

В составе сборной России на чемпионате мира выступают Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Анастасия Агафонова и Дарья Спиридонова (Мария Пасека — запасная).