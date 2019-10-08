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Российские гимнастки заняли второе место в командном многоборье на чемпионате мира

18:18
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Женская сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном многоборье на чемпионате мира.

По сумме баллов на четырех снарядах россиянки показали результат 166,529 балла. Победу одержали американки (172,330), третьими стали итальянки (164,796).

В составе сборной России на чемпионате мира выступают Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Анастасия Агафонова и Дарья Спиридонова (Мария Пасека — запасная).

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