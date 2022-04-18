Родионенко рассказала о состоянии гимнаста Куляка, которого хотят дисквалифицировать за демонстрацию буквы Z

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала «СЭ», как разбирательство Фонда гимнастической этики (GEF) психологически повлияло на гимнаста Ивана Куляка.

«Иван спокойно все переживает. Все нормально, — сказала Родионенко «СЭ». — Вчера понервничал немного на брусьях, ошибся. Что поделать? Он только начинает вступать в большую гимнастику. Его поддерживают абсолютно все спортсмены. Что случилось, то случилось. Он высказал свою позицию. Мы очень рады, что наша молодежь так реагирует на всю ситуацию в стране. Мы относительно спокойны. Пока мы даже не знаем, допустят ли нас до чемпионата Европы. В любом случае надеемся на лучшее. Ждем результатов дела».

На этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать Куляка на один год, а также двух тренеров сборной России — Родионенко и Игоря Калабушкина — за поведение спортсмена.