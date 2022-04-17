Новый чемпион России рассказал о своем успехе в Казани. Он родился в Болгарии, но выступает за Татарстан

Чемпион России-2022 из Казани Даниел Маринов прокомментировал свое выступление на чемпионате страны в Татарстане.

Маринов родился в Болгарии и имеет двойное гражданство.

«Эмоции непередаваемые. Я ожидал, что если сделаю хороший прыжок, то мне поставят хорошую оценку и будет под силу здесь бороться за тройку. Это мой любимый снаряд, можно сказать коронным. Но даже так победа удивила, хоть я в себя и верил. Когда получил оценку понимал — все возможно. Я не знал кто как досконально выступает, у кого какая база. Просто делал свое, соревновался в том числе с самим собой. Было интересно, сделаю я элементы или нет. Но когда все получилось понял, что оценка высокая. Правда и у соперников хорошая школа, конкуренция высокая. Дальше будем стараться учить новые элементы. Впереди Кубок в Калуге — буду готовиться, оттачивать свои элементы. Надеюсь, что все получится и все цели, которые мы ставим с тренером будут выполнены.

Настраивался прежде всего на многоборье. Это была главная задача. В многоборье не получилось, допустил много ошибок и падений — не попал в тройку. А в финалах на отдельных видах удалось показать себя. Это мой первый взрослый чемпионат, такой серьезный старт и я очень рад его итогам. Поддержка была потрясающая, она очень чувствовалась. Трибуны взрывались, улыбка на лице. С одной стороны, на таком эмоциональном подъеме легче выступать. С другой, здесь очень много моих знакомых, которые в меня верят. И это дополнительная ответственность», — сказал спортсмен.

Маринов занял первое место на перекладине и третье в вольных упражнениях.