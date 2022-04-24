Далалоян победил в опорном прыжке на клубных соревнованиях в Италии

Олимпийский чемпион Артур Далалоян стал победителем соревнований в опорном прыжке на клубном чемпионате Италии по спортивной гимнастике.

Россиянин выступает за команду Romagna Team. Спортсмен набрал 14,800 балла в опорном прыжке.

Второе место занял итальянец Никола Бартолини из Pro Patria Bustese (14,700), третье — Мендоса Вара из Ares (14,600).

В упражнениях на кольцах победил итальянец Андреа Синголани из Virtus Pasqualetti Macerata (14,200), серебряный призер Далалоян набрал 14,050 балла, бронзовый призер Марко Лодадио (Италия) из Pro Patria Bustese — 13,700.

По итогам соревнований, проходивших в Неаполе, клуб Далалояна Romagna Team занял второе место (242,350), победу одержали гимнасты из Giovanile Ancona (242,400), третий результат показали спортсмены из Pro Patria Bustese (241,550).

Romagna Team пробилась в Финал шести итальянской серии А. Соревнования пройдут с 21 по 22 мая в Неаполе.