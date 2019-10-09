Поздняков назвал золото российских гимнастов в командном многоборье историческим достижением

Президент ОКР Станислав Поздняков поздравил главу Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова, тренерский штаб национальной сборной и спортсменов с первой в российской истории победой гимнастов в командном турнире на чемпионатах мира. Россияне впервые в истории одержали победу в командном многоборье на чемпионате мира.

— Уважаемый Василий Николаевич! Примите искренние поздравления в связи с красивой и убедительной победой мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном турнире на чемпионате мира в Штутгарте! Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Владислав Поляшов добились, без преувеличения, исторического достижения. Ведь в последний раз отечественные гимнасты выигрывали золото в этом виде программы на мировых чемпионатах еще под флагом СССР, в далеком 1991 году!

В условиях острейшей конкуренции с командами Китая и Японии наши ребята продемонстрировали невероятную силу духа, отменную техническую и физическую подготовку. Этот результат, равно как и серебряные медали наших замечательных гимнасток, позволяют с оптимизмом смотреть вперед и с хорошим настроением готовиться к Играм-2020 в Токио.

Еще раз от всей души поздравляю руководство ФСГР, тренерский штаб национальной команды, спортсменов и всех специалистов, которые, уже добившись большого успеха, трудятся и готовят сейчас спортсменов к индивидуальным стартам в Штутгарте. Предолимпийский чемпионат мира продолжается, и мы желаем Вам и всем российским болельщикам новых ярких побед наших гимнастов! — говорится в сообщении на официальном сайте ОКР.