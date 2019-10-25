Гимнастка сборной Узбекистана Оксана Чусовитина дала понять, что не задумывается по поводу количества участий в Олимпиадах. 44-летняя гимнастка отобралась на Игры в Токио, которые станут для нее восьмыми. Рекорд принадлежит канадцу Иэну Миллару, выступавшему в конном спорте на десяти Олимпиадах. Еще два спортсмена принимали участие в девяти Играх.

— Впереди вас по количеству участий на Олимпиадах осталось три человека. Вряд ли вы загадываете на 2024-й, но есть мысли, насколько долго еще продолжать выступления?

— Честно — никогда не смотрела этот список, только что от вас узнала, что я четвертая. Не задумывалась об этих рекордах. Я же тренируюсь и выступаю не для того, чтобы опередить кого-то из этого списка. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Чусовитиной