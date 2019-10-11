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Никита Нагорный — о доминировании российских гимнастов: «Время изменилось, привыкайте»

22:44

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира-2019. Россиянин выиграл индивидуальное многоборье, вторым стал Артур Далалоян.

— Мы приехали, в первую очередь, командой. Ехали сюда за командной золотой медалью, — цитирует «РИА Новости» Нагорного. — А сегодняшний успех — это уже, наверное, последствия подготовки к командному турниру.

— Раньше доминировали сборные Китая, Японии, а теперь российская команда. Что именно изменилось по сравнению с теми годами?

— Да просто время поменялось. Ребят, привыкайте.

Последнюю реплику Нагорный адресовал иностранным журналистам.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191011/1559694783.html

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