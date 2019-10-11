Российский гимнаст Никита Нагорный поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира-2019. Россиянин выиграл индивидуальное многоборье, вторым стал Артур Далалоян.

— Мы приехали, в первую очередь, командой. Ехали сюда за командной золотой медалью, — цитирует «РИА Новости» Нагорного. — А сегодняшний успех — это уже, наверное, последствия подготовки к командному турниру.

— Раньше доминировали сборные Китая, Японии, а теперь российская команда. Что именно изменилось по сравнению с теми годами?

— Да просто время поменялось. Ребят, привыкайте.

Последнюю реплику Нагорный адресовал иностранным журналистам.