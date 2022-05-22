Немов рассказал о мотивации для российских спортсменов в период действия санкций

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал о своем видении возможной мотивации для российских спортсменов в период международной изоляции.

«У нас есть свои олимпийские чемпионы действующие. Главные старты-впереди, так что не надо останавливаться на достигнутом. Жизнь на этом не заканчивается, так что давайте делать что должен, что можешь. Всегда можно сказать, что все плохо, но надо всегда искать выход из ситуации. И желательно чтобы он был достойным. И говорить это своим детям, что ничего невозможного в этой жизни у нас нет», — сказал Немов.

Отметим, что Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.