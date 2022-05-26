Гимнастам запретили использовать политическую пропаганду на турнирах

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

Ранее, 4 февраля, FIG запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

«Исполнительный комитет одобрил новую редакцию кодекса поведения, которая усиливает правила, касающиеся защиты всех участников турниров, — говорится в заявлении FIG. — Теперь в нем содержится положение, запрещающее любой тип демонстрации или использование политической, религиозной и расовой пропаганды на соревнованиях».

18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год. В марте 20-летний россиянин на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.