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Сегодня, 10:00

Гимнастам запретили использовать политическую пропаганду на турнирах

Карен Саркисян
Корреспондент
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Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

Ранее, 4 февраля, FIG запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

«Исполнительный комитет одобрил новую редакцию кодекса поведения, которая усиливает правила, касающиеся защиты всех участников турниров, — говорится в заявлении FIG. — Теперь в нем содержится положение, запрещающее любой тип демонстрации или использование политической, религиозной и расовой пропаганды на соревнованиях».

18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год. В марте 20-летний россиянин на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14732535?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru
Спортивная гимнастика
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