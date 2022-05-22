Немов рассказал о своих тренировках: «Побрился, поэтому кажется я в хорошей форме»

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал свою подготовку к участию в шоу «Легенды спорта»

«Сегодня я себя воспринимаю скорее как участник шоу. На все меня не хватает, поэтому я благодарен своей команде за такую возможность, почувствовать себя участником. Как я себя оцениваю? А вот вы посмотрите и скажете потом. Стоит мне еще выходить на помост или все же лучше не надо. Либо наоборот скажете, неплохо для 45...

Я сегодня побрился, поэтому кажется что я в хорошей форме. Ежедневно от разминаюсь, мне этого достаточно. Есть одна проблема, правда, я очень люблю есть. И это создает сложности определенные. Но когда очень нужно я беру себя в руки, собираюсь и ограничиваю себя во всем. Подготовку к шоу начинаю обычно месяца за три, за два. Так, чтобы хотя бы солнышко крутить на перекладине. Это так, чтобы понятно было. По просточеловечески», — сказал Немов.

Отметим, что Алексей завершил свою спортивную карьеру в 2004 году.