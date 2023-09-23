Нагорный считает, что иностранные политики должны оставить спорт

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный призвал политиков оставить спорт и обратился к российским спортсменам.

«Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу только одно: не ведитесь на провокации, мы выше этого, правда за нами», — написал Нагорный в своих соцсетях.

Нагорный попал в список из 42-х человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября. Также опубликован список из 21-й подсанкционной организации.