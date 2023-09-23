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Сегодня, 09:32

Канада внесла в санкционный список гимнаста Нагорного

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный попал в санкционный список Канады, сообщается на официальном сайте правительства страны.

Всего в санкционный список было добавлено 42 физических и 21 юридическое лицо.

Ранее Нагорный сообщил, что намерен пропустить ближайшие сборы национальной команды.

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26-летний спортсмен является олимпийским чемпионом Токио?2020, трехкратным чемпионом мира и многократным чемпион Европы. Нагорный также является начальником главного штаба всероссийского военно?патриотического общественного движения «Юнармия».

Никита Нагорный
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