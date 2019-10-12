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Нагорный пожаловался, что организаторы ЧМ его «подставили»

18:16

Абсолютный чемпион мира Никита Нагорный после финала ЧМ в вольных упражнениях обвинил организаторов турнира, которые не дали ему времени подготовиться. Нагорный выступал первым и показал только шестой результат.

— Подставили меня. Не дали мне подготовиться, — цитирует «РИА Новости» Нагорного. — Первому спортсмену всегда дают подготовиться. У тех, кто дальше, есть преимущество: пока выставляют оценку первому, второй, третий, четвертый могут спокойно готовиться минуты две. А я только выхожу на помост, и мне сразу включают время. Это ужасно по отношению к спортсмену. Говорю не лично за себя, а за любого. Конечно, я на панике побежал, и не получилось выполнить свои вольные упражнения.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191012/1559710381.html

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