Светлана Хоркина: «В России есть все для занятия любыми видами спорта»

Депутат Госдумы РФ Светлана Хоркина рассказала о наиболее популярных городах России для занятия летними и зимними видами спорта.

«Сложно сказать, какой регион в России самый успешный по спортивным принципам. В разных видах спорта каждый регион достигает каких-то значимых целей: баскетбол, хоккей, гандбол и т. д. Правильнее сказать, что инфраструктура ежегодно улучшается. Строятся объекты, открываются школы, поэтому и результаты хорошие. В нашей стране есть все для занятия любыми видами спорта. Для летних видов самые популярные это, конечно, Сочи и Казань. В Красноярске есть все для зимних видов спорта, я лично открывала там Универсиаду и была в восторге от инфраструктуры», — цитирует Хоркину Legalbet.

Хоркина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, 9-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.