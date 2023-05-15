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15 мая, 16:10

В Фонде гимнастической этики сообщили, что продолжают рассматривать апелляцию Винер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) продолжает рассматривать апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер на решение дисциплинарной комиссии об отстранении.

«В настоящее время дело находится на рассмотрении апелляционного трибунала», — приводит заявление GEF ТАСС.

6 марта GEF объявил о решении дисциплинарной комиссии отстранить Винер от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на два года. 27 марта глава ВФХГ заявила ТАСС, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF, Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.

Источник: https://tass.ru/sport/17748535
Спортивная гимнастика
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