Гимнаст Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Артур Далалоян досрочно завершил выступление на чемпионате России из-за повреждения кожных покровов ладоней.

«Артур, который уже давно испытывает проблемы с ладонями, вынужден сняться с чемпионата России, — цитирует ТАСС Родионенко. — Он пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах».

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.