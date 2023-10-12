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Сегодня, 13:06

Хоркина пожелала удачи Чусовитиной в отборе на Олимпийские игры в Париже

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» оценила шансы Оксаны Чусовитиной пройти отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Насчет ее шансов считаю, что только соревнования могут показать нам, способна ли она пройти на Олимпиаду. Если она соответствует уровню, если хватит спортивных принципов, то у нее есть шансы. Но, конечно, я желаю Оксане удачи», — сказала Хоркина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

48-летняя Чусовита является олимпийской чемпионкой 1992 года в командном первенстве, трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и чемпионкой Азиатских игр. Всего она приняла участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020), что является абсолютным рекордом среди спортивных гимнастов.

В 2021 году, после Игр в Токио, Чусовитина объявила о завершении карьеры, но осенью того же года вернулась в спорт. В 2023 году гимнастка заняла 4-е место в опорном прыжке на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. На протяжении карьеры она выступала за СССР, Узбекистан и Германию.

Сборная России по спортивной гимнастике
Оксана Чусовитина
Светлана Хоркина
Спортивная гимнастика
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