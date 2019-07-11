Хоркина назвала решение CAS по делу Мутко прекрасным событием

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил на пожизненное отстранение бывшего министра спорта России Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Теперь Мутко, который сейчас занимает пост вице-премьера РФ по строительству, при желании сможет беспрепятственно приехать на Игры.

Двукратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Государственной Думы Светлана Хоркина считает, что любое решение международного суда, принимаемое в пользу российского гражданина, является прекрасным событием.

– Я нахожусь в отпуске, поэтому конкретных деталей произошедшего не знаю, – сказала Светлана Хоркина. – Но могу сказать, что любое решение, принятое в пользу российского гражданина относительно его участия в соревнованиях, как спортсмена, чиновника или просто гражданина – это прекрасно. И неважно касается оно Виталия Леонтьевича или нет. (Петр Григоренко)