Фонд гимнастической этики начал дисциплинарное производство в отношении россиянина Куляка

Независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении российского спортивного гимнаста Ивана Куляка, сообщает ТАСС cо ссылкой на пресс-службу организации.

«По официальному запросу Международной федерации гимнастики (FIG) Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF», — приводит текст заявления ТАСС.

5 марта Куляк завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Россиянин вышел на награждение с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.