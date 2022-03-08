Олимпийский чемпион Нагорный оригинально поздравил свою жену с 8 марта

Российский гимнаст Никита Нагорный оригинально поздравил свою жену с 8 марта.

Спортсмен выложил в сторис своего Instagram видео, в котором приготовил яичницу с сосисками, которыми выложил надпись «8 марта» и изобразил цветок.

Скриншот сторис Никиты Нагорного. Фото Instagram

Нагорный — олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях в спортивной гимнастике. Спортсмен женат на серебряной призерке Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях в спортивной гимнастике Дарье Спиридоновой.