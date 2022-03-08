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Сегодня, 18:59

Олимпийский чемпион Нагорный оригинально поздравил свою жену с 8 марта

Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Нагорный.
Фото AFP

Российский гимнаст Никита Нагорный оригинально поздравил свою жену с 8 марта.

Спортсмен выложил в сторис своего Instagram видео, в котором приготовил яичницу с сосисками, которыми выложил надпись «8 марта» и изобразил цветок.

Скриншот сторис Никиты Нагорного. Фото Instagram
Скриншот сторис Никиты Нагорного.
Фото Instagram

Нагорный — олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях в спортивной гимнастике. Спортсмен женат на серебряной призерке Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях в спортивной гимнастике Дарье Спиридоновой.

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