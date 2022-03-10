Хоркина отреагировала на дисциплинарное производство на российского гимнаста Куляка с буквой Z

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о решении фонда гимнастической этики начать дисциплинарное производство в отношении россиянина Ивана Куляка.

«Пускай займутся другими нарушениями, которые были в Дохе. Почитайте интервью Родионенко. Нужно смотреть шире! Что они сконцентрировались на России? Уже ничего не замечают, кроме наших спортсменов. Они перегибают палку!» — сказала Хоркина «СЭ».

5 марта 20-летний Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар). Россиянин вышел на награждение с буквой Z на форме.

В комментарии «СЭ» депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил о готовности оказать юридическую помощь Куляку.