Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы.

«Меня уже выписали из больницы, чувствую себя абсолютно нормально», — сказала Латынина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Латынина госпитализирована с инфарктом. Позже двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова сообщила, что 88-летняя Латынина находится в больнице на плановом обследовании.

88-летня Латынина является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).