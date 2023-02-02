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Сегодня, 12:55

Лариса Латынина рассказала о состоянии своего здоровья

Виктория Кравченко
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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о том, как чувствует себя.

«Со мной все хорошо, заканчиваю обследования. Чувствую себя бодро, не жалуюсь на какие-либо недомогания. Не стоит переживать за мое здоровье, оно в надежных руках. Про выписку пока ничего не говорили. Но в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут», — сказала Латынина Sport24.

О госпитализации 88-летней спортсменки стало известно 30 декабря. Сообщалось, что у нее инфаркт.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-02-02-so-mnoy-vse-khorosho-no-v-blizhaysheye-vremya-skoreye-vsego-ne-vypishut-latynina-rasskazala-o-svoyem-zdorovye
Лариса Латынина
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