Журова: «Не стоит сравнивать дисквалификацию Куляка с ситуацией Петренко»

Депутат Госдумы Светлана Журова призвала не сравнивать ситуацию с украинской спортсменкой Дианой Петренко, которая продемонстрировала символику украинского подразделения на награждении международного турнира по боксу в Венгрии, где заняла второе место, с российским спортсменом Иваном Куляком, дисквалифицированным за демонстрацию буквы Z на этапе Кубка мира в Дохе.

«Куляка дисквалифицировали немного за другое, поэтому не стоит сравнивать эти ситуации, — приводит слова Журовой RT. — В случае с Иваном был нарушен регламент. Форма согласуется задолго до соревнований, а если на ней что-то появляется, то федерация вправе применить к спортсмену разнообразные санкции».

По словам депутата, российский спортсмен просто хотел поддержать свою страну.

«Если бы Куляку, так же как Петренко, сделали замечание и он убрал бы знак с формы, то, скорее всего, никаких последствий бы не было. Но, увы, все это пошло дальше, и они применили к Ивану те меры наказания, которые сочли нужными. Хотя раньше его, скорее всего, не дисквалифицировали, а просто оштрафовали бы. Но сейчас другие времена», — сказала она.

Ранее Международная федерация гимнастики официально дисквалифицировала Куляка на год.