Мельникова, Нагорный и Далалоян начали полноценную подготовку к Кубку России по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Ангелина Мельникова, Никита Нагорный и Артур Далалоян начали полноценную подготовку к Кубку страны.

«12 июня на сбор приехала Ангелина Мельникова, на «Круглом» уже находятся Нагорный с Далалояном. Эти ребята и ранее постоянно приезжали на сборы в отличие от Ангелины, которая до мая с разрешения тренеров брала небольшой перерыв. Сейчас идет полноценная подготовка к Кубку России. Как всегда, тренировки идут шесть дней в неделю, и только в воскресенье спортсмены получают выходной», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 10 июля в Калуге.