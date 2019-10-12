Байлз выиграла третье золото ЧМ-2019 и повторила рекорд Щербо по медалям

Американка Симона Байлз стала победительницей чемпионата мира в опорном прыжке. Для гимнастки это третье золото ЧМ-2019 и 17-е в карьере.

Всего на счету Байлз 23 медали чемпионатов мира (17 — 3 — 3). Она повторила рекорд советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо.

Второе место в опорном прыжке заняла еще одна представительница США Джейд Кэри, третье — Элисса Дауни.

Россиянка Лилия Ахаимова стала седьмой.