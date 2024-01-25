Далалоян — о продолжении карьеры: «Началась вторая молодость»

Российский гимнаст Артур Далалоян высказался о продолжении карьеры.

«Для меня самое главное, чтобы это не было во вред себе и я получал удовольствие от работы. В данный момент поставил перед собой цели и задачи, я чувствую себя неплохо на тренировках, есть положительные эмоции от процесса. Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость. Сейчас важно отработать этот цикл. А там посмотрим», — приводит слова Далалояна RT.

27-летний спортсмен входил в состав сборных России, завоевавших золото на Олимпийских играх-2020 и чемпионате мира 2019 года и серебро на чемпионате мира-2018. В личном первенстве Далалоян является чемпионом мира в многоборье 2018 года и серебряным призером чемпионата мира в многоборье 2019 года. Он девятикратный призер чемпионатов мира и пятикратный чемпион Европы.