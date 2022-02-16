«Ты все, о чем я мечтала». Симона Байлз получила предложение руки и сердца
Американская гимнастка Симона Байлз получила обручальное кольцо от футболиста
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз получила предложение руки и сердца. Кольцо ей подарил игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс, с которым она встречается.
Байлз ответила согласием и выложила торжественные фото в Instagram.
«Самое легкое да! С нетерпением жду возможности провести всю жизнь с тобой. Ты все, о чем я мечтала, и даже больше! Давай поженимся!» — написала Байлз.
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