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Сегодня, 08:12

«Ты все, о чем я мечтала». Симона Байлз получила предложение руки и сердца

Американская гимнастка Симона Байлз получила обручальное кольцо от футболиста
Роман Шишов
Корреспондент

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз получила предложение руки и сердца. Кольцо ей подарил игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс, с которым она встречается.

Байлз ответила согласием и выложила торжественные фото в Instagram.

«Самое легкое да! С нетерпением жду возможности провести всю жизнь с тобой. Ты все, о чем я мечтала, и даже больше! Давай поженимся!» — написала Байлз.

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