Бывший тренер сборной Австралии по спортивной гимнастике дисквалифицирована за «горохово-морковную диету»

Пегги Лиддик, возглавлявшая женскую сборную Австралии по спортивной гимнастике с 1997 по 2016 годы, признана виновной в неэтичных действиях в отношении участницы двух Олимпиад Джорджии Боноры.

Национальный спортивный трибунал признал, что наставница превысила свои полномочия — в частности, когда обещала «запереть спортсменов в их комнате» и «кормить только горохом и морковью». Специалистка получила четыре месяца дисквалификации с отсрочкой на два года с испытательным сроком, а также требование принести официальные извинения (что она уже сделала в соцсетях).

Нарушения относятся к периоду с 2006 по 2012 годы, но свои обвинения Бонора вывихнула только в сентябре 2020 года, когда по всему миру разгорелись скандалы, связанные с жестокостью тренеров по спортивной гимнастике.

В результате расследования Спортивный трибунал Австралии пришел к выводу, что со стороны Лиддик действительно имели место «негативные выражения в отношении спортсменок, которые воспринимались как унизительные и оскорбительные». В частности, они касались режима питания и веса гимнасток.