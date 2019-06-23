Акробаты Аксенова и Старцев рассчитывали на два золота на Европейских играх

Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев прокомментировали золотые медали в динамических упражнениях среди смешанных пар по спортивной акробатике на II Европейских играх в Минске. Они набрали 29,060 балла.

– За выступление можем поставить себе 5, но лишь по десятибалльной шкале, ведь изначально приезжали в Минск за двумя золотыми наградами, – приводит портал teamrussia.pro слова спортсменов. – Чуть-чуть не достояли по времени работу в конце программы и не добрали баллы, которых в итоге и не хватило, чтобы обойти белорусский дуэт.