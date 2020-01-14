Аблязин вернется к полноценным тренировкам после травмы в феврале

Пятикратный призер Олимпийских игр российский гимнаст Денис Аблязин рассказал приступит к беговым и прыжковым тренировкам в феврале.

Аблязин получил перелом ноги на тренировке в ноябре, после чего ему была проведена операция.

- Сейчас я уже хожу без костылей, думаю, с февраля разрешат бегать и прыгать, — цитирует «РИА Новости» Аблязина. — Сейчас я полноценно занимаюсь только верхним плечевым каркасом, ноги не качаю, поскольку пока нельзя приседать. Через недельку буду готов висеть на кольцах и делать свои силовые элементы. К мартовскому чемпионату России буду в полной боевой готовности.