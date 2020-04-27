Спортивная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Спортивная гимнастика

«А как вы встаете утром с кровати?» Необычный ролик от гимнаста Белявского

20:59
Давид Белявский. Фото sportgymrus.ru.
Давид Белявский. Фото sportgymrus.ru.

Российский гимнаст Давид Белявский опубликовал новое видео в Instagram.

На видео он лежит в кровати, затем делает сальто и затем сразу оказывается в одежде.

«А как вы встаете утром с кровати?» — написал спортсмен.

28-летний Давид Белявский — серебряный и бронзовый призер Олимпиады в спортивной гимнастике, чемпион мира в командных соревнованиях, шестикратный чемпион Европы, трехкратный победитель Европейских игр.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_e7SUqhNsj/

Спортивная гимнастика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир