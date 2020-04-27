«А как вы встаете утром с кровати?» Необычный ролик от гимнаста Белявского

Российский гимнаст Давид Белявский опубликовал новое видео в Instagram.

На видео он лежит в кровати, затем делает сальто и затем сразу оказывается в одежде.

«А как вы встаете утром с кровати?» — написал спортсмен.

28-летний Давид Белявский — серебряный и бронзовый призер Олимпиады в спортивной гимнастике, чемпион мира в командных соревнованиях, шестикратный чемпион Европы, трехкратный победитель Европейских игр.