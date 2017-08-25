Юрий Шахмурадов: "Ничто не предвещало провала женской сборной России на ЧМ"

Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов назвал необъяснимым выступление команды на чемпионате мира в Париже. За два дня на турнире россиянки завоевали одну бронзовую медаль - ее принесла Валерия Лазинская (весовая категория до 63 кг).

– Одна медаль – совсем не тот результат, которого мы ожидали, – цитирует "Р-Спорт" Шахмурадова. – Потому что мы провели идеальную подготовку. Может быть, даже лучшую, чем когда-либо. У нас было три этапа, мы пригласили на сбор американок и провели серьезные обследования в инновационном центре Олимпийского комитета России.

Впервые ни у кого не было травм, четыре участницы турнира убедительно выиграли контрольные схватки у конкуренток. Настрой был хороший, ничего не предвещало такого провала. Мы провалили турнир, и я даже не могу объяснить, почему это произошло. Омар Магомедович (Муртузалиев, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России. – Прим. "СЭ") приезжал на наши контрольные схватки и сказал, что команда хорошо готова. А в Париже девушек как будто подменили. Да, мы в чем-то допустили ошибки, не все проявили лучшие качества, хотя многие уже не в первый раз борются на чемпионате мира.

Надо очень серьезно разбираться, в чем причина происшедшего. Думаю, что и Омар Магомедович тоже находится в шоке, потому что ничто не предвещало такого результата. Мы подобрали хороший тренерский состав, в который вошли молодые специалисты, но в Париже у нас ничего не получилось. Мы проведем серьезный разбор полетов и исправим ошибки, которые допустили. Мы уже не раз это проходили. Если бы у нас была слабая команда или мы были бы плохо готовы, это другой вопрос. Но ведь это не так. Мы продолжим работать с прицелом на главный старт четырехлетнего цикла – Олимпийские игры.

Чемпионат мира завершится 26 августа.