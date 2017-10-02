Решение по участникам массовой драки на турнире памяти Кудухова будет принято 5 октября

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что дисциплинарное решение по участникам массовой драки на турнире памяти Бесика Кудухова будет принята на заседании исполкома организации. Совещание состоится 5 октября.

- Завтра, 3 октября, основные действующие лица будут в Олимпийском комитете России, пройдет разбор полетов, - приводит ТАСС слова Мамиашвили. - А 5 октября на исполкоме ФСБР мы примем по ним решение.

Напомним, одна из схваток турнира была прервана массовой дракой 24 сентября. В ней поучаствовали тренеры бойцов, сами спортсмены, а также зрители.