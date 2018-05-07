Михаил Мамиашвили: "Участники и гости чемпионата Европы сохранят в сердце радушие народа Дагестана"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили остался доволен тем, как прошел чемпионат Европы в Каспийске. Глава организации считает, что участники и гости турнира надолго запомнят гостеприимство дагестанского народа.

- Помимо успешного личного результата российских борцов, надо отметить то радушие и гостеприимство, с которым в Каспийске и Дагестане принимали всех гостей турнира, - цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. - Я убежден, что каждый, кто уедет из Дагестана, сохранит эти эмоции в своем сердце. Отмечу и высокое качество выполнения обязательств, которые на себя взяли Каспийск, Дагестан и Россия. По мнению всех самых знающих и искушенных тренеров и специалистов, исколесивших весь мир, Дагестан, Северный Кавказ и Россия очень достойно провели чемпионат Европы.

И главное, что я хотел бы отметить – мы сделали большое серьезное дело. За медали боролись борцы из 35 стран, приехало большое количество специалистов и болельщиков. С какой опаской было воспринято известие о проведении чемпионата Европы в Каспийске, Дагестане, на Северном Кавказе. И каким же было удовлетворение всех, кто был, от того отношения, от комфорта, который здесь был организован, от выполнения всех требований международных организаций. Но самое главное - это радушие.

Вопросы безопасности решались ненавязчиво, незаметно, но фундаментально и профессионально. И вы видели, как зрители всех принимали. Любимцы дагестанской публики выступали и порой проигрывали, это было серьезным разочарованием. Но с каким чувством самоуважения и уважения к победителям выражали зрители свои чувства – аплодисментами и одобрительными возгласами. Хочется сказать всем огромное спасибо, мы находились в одной дружеской братской семье.

Напомним, чемпионат Европы проходил в Каспийске с 30 апреля по 6 мая. Российские борцы выиграли командные зачеты по вольной, греко-римской и женской борьбе, завоевав 12 золотых медалей из 30 возможных.