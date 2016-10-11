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Мамиашвили - Мутко: "Нам есть чем гордиться. Начиная от руководителей и до того, что они достигли"

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта обратился к министру спорта Виталию Мутко, отметив, что стране есть чем гордиться в области спорта, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

Напомним, сегодня в Доброграде проходит заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Оно также приурочено к открывшемуся в понедельник форуму "Россия – спортивная держава".

– Виталий Леонтьевич, нам есть чем гордиться. Начиная от руководителей и до того, что они достигли, – отметил Мамиашвили.

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