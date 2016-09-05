Билял Махов решил повременить с UFC

Россиянин Билял Махов в ближайшие полгода не планирует выступать ни в составе сборной России по борьбе, ни в смешанных единоборствах по версии UFC. По его словам, это время он посвятит семье и только потом определится с дальнейшими планами. Ранее бронзовый призер Олимпиады в Лондоне отмечал, что после Игр-2016 он планирует выступления в UFC.

- Я беру паузу минимум на ближайшие полгода, - цитирует ТАСС Махова. - Пришла пора уделить время своей семье. А уже потом будем определяться с дальнейшей карьерой.