14:01 | БОРЬБА

Билял Махов решил повременить с UFC

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Россиянин Билял Махов в ближайшие полгода не планирует выступать ни в составе сборной России по борьбе, ни в смешанных единоборствах по версии UFC. По его словам, это время он посвятит семье и только потом определится с дальнейшими планами. Ранее бронзовый призер Олимпиады в Лондоне отмечал, что после Игр-2016 он планирует выступления в UFC.

- Я беру паузу минимум на ближайшие полгода, - цитирует ТАСС Махова. - Пришла пора уделить время своей семье. А уже потом будем определяться с дальнейшей карьерой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3594325

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Справедливый(Ставрополь)

В борьбе ему однозначно высшей ступени не видать. В ЮФС кто его знает

14:33

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