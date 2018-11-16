10 регионов России претендуют на проведение чемпионата мира по волейболу

В России пройдет чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужских команд. Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на проведение турнира претендуют 10 российских регионов.

В их число вошли: Белгородская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Ярославская область.

Финальный список городов будет утвержден в феврале на заседании Административного Совета ФИВБ. В зависимости от формулы чемпионата, которая также будет утверждена на Совете, турнир пройдет в 5-8 городах России.