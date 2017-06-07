"Зенит" в чемпионате России заменит краснодарское "Динамо"

"Зенит", подавший заявку на участие в чемпионате России в сезоне-2017/18, заменит в суперлиге краснодарское "Динамо", информирует "Спорт Бизнес Online".



У "Динамо" уже давно были проблемы с финансированием мужской команды и там решили сосредоточиться на женской команде, которая в последние годы добивалась заметных успехов на российской и международной аренах.

Продолжит ли мужская команда выступление в низших лигах или прекратит существование – пока неизвестно. Отметим, что 8 июня будет рассмотрен проект календаря сезона, а также принято решение об участии "Зенита" в чемпионате страны.