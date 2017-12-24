Волейболистки казанского "Динамо" стали победительницами Кубка России

Волейболистки казанского "Динамо" выиграли золотые медали "Финала четырех" Кубка России. В финальном матче они обыграли "Енисей" со счетом 3:0 – 25:20, 25:18, 25:20.

Отметим, что "Динамо" в четвертый раз в истории завоевало Кубок России – ранее клуб выигрывал трофей в 2010, 2012 и 2016 годах.

Напомним, что волейболистки "Протона" стали обладательницами бронзовых медалей турнира.

Кубок России

Женщины

Финал

"Енисей" – "Динамо-Казань" – 0:3 (20:25, 18:25, 20:25)