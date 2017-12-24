Волейболистки казанского "Динамо" стали победительницами Кубка России

Волейболистки казанского "Динамо" выиграли золотые медали "Финала четырех" Кубка России. В финальном матче они обыграли "Енисей" со счетом 3:0 – 25:20, 25:18, 25:20.
Отметим, что "Динамо" в четвертый раз в истории завоевало Кубок России – ранее клуб выигрывал трофей в 2010, 2012 и 2016 годах.
Напомним, что волейболистки "Протона" стали обладательницами бронзовых медалей турнира.
Кубок России
Женщины
Финал
"Енисей" – "Динамо-Казань" – 0:3 (20:25, 18:25, 20:25)
Котттт
titan577 В ещё большее уныние вводят нытики-ссыкуны вроде тебя. Самое страшное, что у нас полстраны таких "болельщиков". Безусловно, в лч есть команды, которые сильнее нас, и что теперь, не выходить с ними на матчи, или вообще отказаться от еврокубков? У тебя есть конкретные предложения или просто пискнул "усё пропало" и в кусты? У Казани группа проходимая, у Москвы сложнее, Вакыфбанк конечно это глыба, а вот Галатасарай это обычный турецкий зоопарк + Кошелева, Джек и Рабаджиева. Их можно и нужно обыгрывать, будут интересные матчи, лично я с удовольствием посмотрю. До финала 4-х обеим нашим командам добраться по силам, а там уже в рамках одного уикэнда всякое может случиться.
04:01
titan577
и то москва и казань в лч сильных никого не обыграют и это еще более вводит в уныние
18:20 24 декабря