12:29 1 февраля | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Виталий Мутко: "Власти Краснодара заверили, что решат проблемы "Динамо"

0
0
0

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постарается решить вопросы с волейбольным "Динамо". Ранее мужская и женская команды бойкотировали матчи чемпионата России из-за долгов по зарплате – спортсмены не получали денег с начала сезона. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявлял, что долги клуба по зарплате составляют порядка 275 миллионов рублей.

– Говорил с краснодарскими властями. Меня заверили, что найдут решение проблем волейбольного "Динамо", – сказал Мутко. (Филипп ПАПЕНКОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ