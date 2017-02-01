Виталий Мутко: "Власти Краснодара заверили, что решат проблемы "Динамо"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постарается решить вопросы с волейбольным "Динамо". Ранее мужская и женская команды бойкотировали матчи чемпионата России из-за долгов по зарплате – спортсмены не получали денег с начала сезона. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявлял, что долги клуба по зарплате составляют порядка 275 миллионов рублей.

– Говорил с краснодарскими властями. Меня заверили, что найдут решение проблем волейбольного "Динамо", – сказал Мутко. (Филипп ПАПЕНКОВ)