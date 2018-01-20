Либеро "Енисея": "Надеюсь, Панков грамотно подготовит женскую сборную России к Олимпиаде-2020"

Либеро "Енисея" Светлана Крючкова поздравила наставника "Заречье-Одинцово" Вадима Панкова с назначением на пост главного тренера женской сборной России. Волейболистка также выразила надежду, что специалист грамотно подготовит национальную команду к Олимпийским играм-2020 в Токио.

– Надеюсь, что Вадим Анатольевич Панков выстроит грамотную стратегию подготовки сборной к Олимпиаде 2020 года, – цитирует "Р-Спорт" Крючкову. – К Олимпийским играм нужно идти постепенно. Должен быть план, а не разрозненная работа, когда у нас один сезон отличается от другого, и в результате нет единой картины.

Я поздравляю Вадима Анатольевича с этим назначением! Он очень долго шел к этому, долгое время он работал с молодежью. Он подготовил много перспективной молодежи, которая потом играла и играет в первой сборной. Желаю ему успехов в этой должности! Я хорошо отношусь к Вадиму Анатольевичу, все-таки я с ним поработала тоже в достаточно молодом возрасте. Он очень многому научил меня, многое мне дал

Панков достаточно требователен. Как у каждого тренера у него есть свое видение игры, своя тактика. Он очень много времени уделяет собраниям, разбору соперника, у него интересные тренировки.