Константин Ушаков: "Руководство "Динамо" обещало до конца января рассчитаться по долгам"

Главный тренер краснодарского "Динамо" Константин Ушаков сообщил, что руководство клуба обещало до конца января погасить долги по заработной плате. По словам наставника, если этого не произойдет, но игроки будут искать другие команды. Ранее сообщалось, что волейболистки не получали денег на протяжении семи месяцев.

- С каждым матчем все сложнее и сложнее настраиваться на игру, говорю девочкам, что пока мы вместе и едины, то можем обыграть любого соперника, - приводит ТАСС слова Ушакова. - Сейчас финансовое состояние в клубе не изменилось, руководство обещало до конца января решить этот вопрос. А если этого не произойдет, то каждый из нас будет искать другой путь, потому что волейбол для нас - это основной способ заработать деньги.