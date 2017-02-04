18:46 4 февраля | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Казанское "Динамо" проиграло "Сахалину", "Протон" одолел "Уралочку-НТМК"

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В матче женской суперлиги казанское "Динамо" проиграло "Сахалину" со счетом 0:3. В другом поединке "Уралочка-НТМК" уступила "Протону" – 2:3.

Суперлига

Женщины

16-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Динамо" (Казань) – 3:0 (25:7, 25:12, 25:20)

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) – "Протон" (Саратовская область) – 2:3 (20:25, 25:14, 25:16, 17:25, 14:16)

"Динамо" (Москва) – "Енисей" (Красноярск) – 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:19)

"Метар" (Челябинск) – "Ленинградка" (Санкт-Петербург) – 0:3 (23:25, 18:25, 22:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Григорич

Договорняки однозначно. Надо тотализатор посмотреть!

23:26 4 февраля

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