Казанское "Динамо" проиграло "Сахалину", "Протон" одолел "Уралочку-НТМК"

В матче женской суперлиги казанское "Динамо" проиграло "Сахалину" со счетом 0:3. В другом поединке "Уралочка-НТМК" уступила "Протону" – 2:3.
Суперлига
Женщины
16-й тур
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Динамо" (Казань) – 3:0 (25:7, 25:12, 25:20)
"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) – "Протон" (Саратовская область) – 2:3 (20:25, 25:14, 25:16, 17:25, 14:16)
"Динамо" (Москва) – "Енисей" (Красноярск) – 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:19)
"Метар" (Челябинск) – "Ленинградка" (Санкт-Петербург) – 0:3 (23:25, 18:25, 22:25)
Григорич
Договорняки однозначно. Надо тотализатор посмотреть!
23:26 4 февраля