Казанский "Зенит" победил "Урал" и остался лидером чемпионата России

В матче 22-го тура чемпионата России казанский "Зенит" на своем паркете переиграл "Урал" – 3:1 (25:15, 17:25, 25:20, 25:17). Благодаря этому успеху казанская команда осталась на первом месте в турнирной таблице. "Урал" занимает седьмое место.

Чемпионат России

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22-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:3 (18:25, 16:25, 25:21, 16:25)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – "Ярославич" (Ярославль) – 1:3 (19:25, 22:25, 25:17, 23:25)

"Зенит" (Казань) – "Урал" (Уфа) – 3:1 (25:15, 17:25, 25:20, 25:17)